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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
14.02.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Castro'dan Galatasaraylıları kızdıran yorum!

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Castro'dan Galatasaraylıları kızdıran yorum!

Göztepe'nin 30 yaşındaki Portekizli futbolcusu Andre Castro'dan Galatasaray-Benfica maçı öncesinde Sarı Kırmızılı taraftarları kızdıracak bir yorum geldi. Yıldız isim, eşleşmeyi ülkesinde verdiği bir röportajda değerlendirdi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile kozlarını paylaşacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro'dan flaş açıklamalar geldi.

30 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayın yapan Radio Renascença'ya verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu. İşte Castro'nun o yorumları:

"İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak olması Benfica için bir avantaj. Alınacak gollü bir beraberlik büyük avantaj sağlayabilir. Ancak Benfica, sahadaki en organize takım olacaktır. Dolayısıyla favori olduklarını düşünüyorum."

En Çok Oynanan Bahis
  • 476Galatasaray - Benfica
    1
    MS1
    2,30
    32659kez oynandı
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"Galatasaray, ligin ilk yarısındakinden çok daha farklı bir takım. Çok oyuncu gelip gitti. Maicon gitti ama yerine Marcao geldi ve son maçlarda çok iyi oynuyor."

"Defanslarını güçlendirmeye çalıştılar ama kadrolarına bir de çok çok iyi bir santrfor kattılar. Diagne'den bahsediyorum. Kasımpaşa gibi bir takımda ilk yarıyı 19 golle tamamladı."

"Diagne'yi 10 milyon euro'ya aldılar ve o, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Topu ileride tutan bir isim ve Benfica'nın işini bir hayli zorlaştıracaktır."

"Fakat Galatasaray ligde iyi bir durumda değil. Dolayısıyla bu maçı, sezonu kurtarmak için bir şans olarak göreceklerdir. Bu yüzden de maça büyük önem veriyorlar."

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