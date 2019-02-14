Castro'dan Galatasaraylıları kızdıran yorum!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile kozlarını paylaşacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro'dan flaş açıklamalar geldi.

30 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayın yapan Radio Renascença'ya verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ı kızdıracak bir açıklamada bulundu. İşte Castro'nun o yorumları:

"İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak olması Benfica için bir avantaj. Alınacak gollü bir beraberlik büyük avantaj sağlayabilir. Ancak Benfica, sahadaki en organize takım olacaktır. Dolayısıyla favori olduklarını düşünüyorum."

En Çok Oynanan Bahis 476 Galatasaray - Benfica 1 MS1 2,30 32659 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 476 Galatasaray - Benfica 1 12,30 %73,11 X2,85 %6,20 22,40 %20,69

"Galatasaray, ligin ilk yarısındakinden çok daha farklı bir takım. Çok oyuncu gelip gitti. Maicon gitti ama yerine Marcao geldi ve son maçlarda çok iyi oynuyor."

"Defanslarını güçlendirmeye çalıştılar ama kadrolarına bir de çok çok iyi bir santrfor kattılar. Diagne'den bahsediyorum. Kasımpaşa gibi bir takımda ilk yarıyı 19 golle tamamladı."

"Diagne'yi 10 milyon euro'ya aldılar ve o, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Topu ileride tutan bir isim ve Benfica'nın işini bir hayli zorlaştıracaktır."

"Fakat Galatasaray ligde iyi bir durumda değil. Dolayısıyla bu maçı, sezonu kurtarmak için bir şans olarak göreceklerdir. Bu yüzden de maça büyük önem veriyorlar."

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