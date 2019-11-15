CAS'tan son dakika kararı! Manchester City ve FFP...
Premier Lig'in son 2 sezonunun şampiyonu Manchester City'e beklemediği bir karar çıktı.
Spor Arena Dış Haber | UEFA'nın Financial Fair Play soruşturması altına giren Manchester City büyük bir şok yaşıyor..
UEFA'nın kararının ardından konuyu CAS'a taşıyan İngiliz ekibi, CAS'tan olumsuz cevap aldı.
CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Manchester City'nin yaptığı başvurunun kabul edilmediğini açıkladı.
CEZASI NE OLACAK?
İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Manchester City, FFP nedeniyle UEFA'dan ''Avrupa'dan men'' veya ''Puan silme cezası'' almayacak. Pep Guardiola'nın ekibinin sadece para cezası ile kurtulması bekleniyor...
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