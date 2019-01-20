Casemiro ve Modric, Real'i zafere taşıdı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi.
La Liga'nın 20. haftasına aynı puanla giren Real Madrid ile Sevilla arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Carlos Casemiro ile öne geçen başkent ekibi, 90 2. dakikada Luka Modric'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid üçüncü sıraya yükselirken, Sevilla 33 puanla dördüncü durumda bulunuyor.
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