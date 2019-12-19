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GeriFutbol Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta
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Futbol
AA
19.12.2019 - 01:36, Son Güncelleme:

Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta

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Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.

Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyodu 22-21 üstün tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta devreyi 44-37 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta etkili bir performans gösteren ve 4'üncü periyoda 56-53'lük skorla önde giren Casademont Zaragoza, sahadan 80-73 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından grubundaki 6'ncı yenilgisini elde etti.

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