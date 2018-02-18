CAS spor hukukçusundan Talisca açıklaması!
CAS hakimi spor hukukçusu Emin Özkurt'a göre Talisca'nın kartnının iptal olanağı var. İşte Özkurt'un Spor Arena'ya konuya dair kanaatini belirttiği değerlendirme:
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta hakem Alper Ulusoy'un kararları çok tartışıldı. CAS hakimi spor hukukçusu Emin Özkurt ise Talisca'nın sarı kartı hakkında Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu
İşte Özkurt'un açıklamalar:
'Ortada bariz bir hata ve şu an itibarıyla bundan ötürü bir haksızlık söz konusu. Ancak TFF’nin düzenlemeleri dar yorumlanırsa buna göre cezanın kaldırılması çok mümkün değil. Zira Futbol Müsabaka Talimatında bu konu düzenlenmiş ve buna göre Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları kesindir. Sarı kart uygulaması da teknik bir sonuçtur. Ancak, yine aynı talimat bize şunu söylemekte;
- Hakemler görevlerini Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na ve Merkez Hakem Kurulu’nun çıkarmış olduğu Hakem, Yardımcı Hakem ve Dördüncü Hakem El Kitabı’na uygun olarak yaparlar.
Talisca’nın olayında Hakem Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na aykırı bir karar vermiştir, yanlış kişiye faul ve kart uygulaması yapmıştır. Dolayısıyla bu hükümden hareketle, yorum yoluyla, TFF’nin bu yanlışı düzeltmek için yasal zemin bulabileceği kanısındayım. Ayrıca, talimatların ve de kuralların amacının hakkı korumak ve kamu vicdanını tatmin etmek olduğu unutulmamalı, “kural böyle, hakkaniyete aykırı olsa da uygularız” deyip işin içinden çıkmak haksızlığa kapı aralar ve hiçbir ahlaki hukuk düzeni bu yaklaşımı desteklemez."
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