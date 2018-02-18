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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriCAS spor hukukçusundan Talisca açıklaması!
Futbol CAS spor hukukçusundan Talisca açıklaması!
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Futbol
18.02.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

CAS spor hukukçusundan Talisca açıklaması!

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CAS hakimi spor hukukçusu Emin Özkurt'a göre Talisca'nın kartnının iptal olanağı var. İşte Özkurt'un Spor Arena'ya konuya dair kanaatini belirttiği değerlendirme:

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta hakem Alper Ulusoy'un kararları çok tartışıldı. CAS hakimi spor hukukçusu Emin Özkurt ise Talisca'nın sarı kartı hakkında Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu

İşte Özkurt'un açıklamalar:

'Ortada bariz bir hata ve şu an itibarıyla bundan ötürü bir haksızlık söz konusu. Ancak TFF’nin düzenlemeleri dar yorumlanırsa buna göre cezanın kaldırılması çok mümkün değil. Zira Futbol Müsabaka Talimatında bu konu düzenlenmiş ve buna göre Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları kesindir. Sarı kart uygulaması da teknik bir sonuçtur. Ancak, yine aynı talimat bize şunu söylemekte;

- Hakemler görevlerini Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na ve Merkez Hakem Kurulu’nun çıkarmış olduğu Hakem, Yardımcı Hakem ve Dördüncü Hakem El Kitabı’na uygun olarak yaparlar.

Talisca’nın olayında Hakem Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na aykırı bir karar vermiştir, yanlış kişiye faul ve kart uygulaması yapmıştır. Dolayısıyla bu hükümden hareketle, yorum yoluyla, TFF’nin bu yanlışı düzeltmek için yasal zemin bulabileceği kanısındayım. Ayrıca, talimatların ve de kuralların amacının hakkı korumak ve kamu vicdanını tatmin etmek olduğu unutulmamalı, “kural böyle, hakkaniyete aykırı olsa da uygularız” deyip işin içinden çıkmak haksızlığa kapı aralar ve hiçbir ahlaki hukuk düzeni bu yaklaşımı desteklemez."

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Ve rapor belli oldu Taliscanın sarı kartı...
Ve rapor belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...
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