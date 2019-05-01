CAS Caster Semenya kararını açıkladı!
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dünyaca ünlü atlet Caster Semenya'nın 400 metre yarışlarına devam edebilmesi için ilaç kullanması gerektiğine hükmetti.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), olmpiyat ve dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'nın cinsiyet davasında kararını verdi. CAS, Semenya'nın aleyhine karar vererek onun kadınlar katergorisinde yarışması için testosteron seviyesini düşürmesi gerektiği kararına vardı.
Eylüldeki dünya şampiyonasına katılmak isteyen Caster Semenya, bir hafta içinde testosteron seviyesini düşürücü ilaç kullanmaya başlamak zorunda.
CAS'ın kararına göre Semenya ve ona benzer durumda olan sporcular, 400 metrede karışmak için ilaç kullanmak zorunda kalacaklar; ya da yarış kategorilerini değiştirecekler.
CAS, daha çok delil toplanana kadar, bu durumdaki sporcuların 1500 metre ve 1 mil yarışlarında yarışmaları yönünde bir kısıtlama getirilmemesini telkin etti.
Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, 2016 yılında kadınlar 800 metrede Olimpiyat Şampiyonu olmuş fakat 'Kadın mı erkek mi?' tartışmaları bu başarının önüne geçmişti...
Uluslararası Atletizm Federasyonu, Şubat ayında konuyla ilgili; "400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak." açıklamasını yapmıştı.
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