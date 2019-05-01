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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER
01.05.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

CAS Caster Semenya kararını açıkladı!

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CAS Caster Semenya kararını açıkladı!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dünyaca ünlü atlet Caster Semenya'nın 400 metre yarışlarına devam edebilmesi için ilaç kullanması gerektiğine hükmetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), olmpiyat ve dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'nın cinsiyet davasında kararını verdi. CAS, Semenya'nın aleyhine karar vererek onun kadınlar katergorisinde yarışması için testosteron seviyesini düşürmesi gerektiği kararına vardı.

Eylüldeki dünya şampiyonasına katılmak isteyen Caster Semenya, bir hafta içinde testosteron seviyesini düşürücü ilaç kullanmaya başlamak zorunda.

CAS'ın kararına göre Semenya ve ona benzer durumda olan sporcular, 400 metrede karışmak için ilaç kullanmak zorunda kalacaklar; ya da yarış kategorilerini değiştirecekler.

CAS, daha çok delil toplanana kadar, bu durumdaki sporcuların 1500 metre ve 1 mil yarışlarında yarışmaları yönünde bir kısıtlama getirilmemesini telkin etti.

Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, 2016 yılında kadınlar 800 metrede Olimpiyat Şampiyonu olmuş fakat 'Kadın mı erkek mi?' tartışmaları bu başarının önüne geçmişti...

Uluslararası Atletizm Federasyonu, Şubat ayında konuyla ilgili; "400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak." açıklamasını yapmıştı.

 

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