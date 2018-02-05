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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriCarvalhal'a kulüpten uyarı! Çok fazla kullanıyorsun...
Futbol Carvalhal'a kulüpten uyarı! Çok fazla kullanıyorsun...
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Sıradaki Haber: Neymar'dan flaş sözler! Real Madrid için...

Futbol
05.02.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Carvalhal'a kulüpten uyarı! Çok fazla kullanıyorsun...

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Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli teknik adam günümüzde Swansea City takımında görev yapıyor. Son dönemde aldığı flaş sonuçlarla Premier Lig'de adından söz ettiren Carlos Carvalhal ile ilgili ilginç bir haber ortaya çıktı.

Carvalhal 4G'yi fazla kullandığı için kulüpten uyarı aldığını açıkladı ve konu hakkında ilginç ifadeler kullandı.  Swansea City ile 5 maçta 10 puan kazanan ve takımın ligde kalması adına umutlandıran Carlos Carvalhal’den İngiltere’de yine ilginç açıklamalar geldi. Yaptığı açıklamalarla her seferinde İngiltere basınında gündeme oturan Carlos Carvalhal, bu kez kulüple arasında geçen internet kullanımı diyaloğunu basınla paylaştı.

'Evimde internet çok yavaş'

Kulüpten 4G’yi fazla kullandığına dair uyarı aldığını açıklayan Carvalhal, “Kulübe sabah 8’de geliyorum ve akşam 6’da ayrılıyorum. Evde takımımı hazırlamak için çalışmaya devam ediyorum. Evimdeki internet yavaş olduğu için rakipleri izleyemiyordum. 4G kullanmak zorunda kalınca kulüp beni uyardı ve ‘Çok fazla 4G kullanıyorsun’ dediler. Ben de çalışmam gerektiğini söyledim. Evimdeki internet çok yavaş ve yapmam gereken çok iş var” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün yine sürpriz bir açıklama yapan Carlos Carvalhal, “Mahrez’in sorunları var, size karşı oynar mı?” sorusuna “Benim bir evim var ve komşularımın ne yaptığını bilmiyorum. Aileme ve köpeklerime bakıyorum. Komşulara ise sadece selam veriyorum, el sallıyorum. Bu benim problemim değil.” yanıtını vermişti. (Skor)

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