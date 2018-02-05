Carvalhal'a kulüpten uyarı! Çok fazla kullanıyorsun...
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli teknik adam günümüzde Swansea City takımında görev yapıyor. Son dönemde aldığı flaş sonuçlarla Premier Lig'de adından söz ettiren Carlos Carvalhal ile ilgili ilginç bir haber ortaya çıktı.
Carvalhal 4G'yi fazla kullandığı için kulüpten uyarı aldığını açıkladı ve konu hakkında ilginç ifadeler kullandı. Swansea City ile 5 maçta 10 puan kazanan ve takımın ligde kalması adına umutlandıran Carlos Carvalhal’den İngiltere’de yine ilginç açıklamalar geldi. Yaptığı açıklamalarla her seferinde İngiltere basınında gündeme oturan Carlos Carvalhal, bu kez kulüple arasında geçen internet kullanımı diyaloğunu basınla paylaştı.
'Evimde internet çok yavaş'
Kulüpten 4G’yi fazla kullandığına dair uyarı aldığını açıklayan Carvalhal, “Kulübe sabah 8’de geliyorum ve akşam 6’da ayrılıyorum. Evde takımımı hazırlamak için çalışmaya devam ediyorum. Evimdeki internet yavaş olduğu için rakipleri izleyemiyordum. 4G kullanmak zorunda kalınca kulüp beni uyardı ve ‘Çok fazla 4G kullanıyorsun’ dediler. Ben de çalışmam gerektiğini söyledim. Evimdeki internet çok yavaş ve yapmam gereken çok iş var” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gün yine sürpriz bir açıklama yapan Carlos Carvalhal, “Mahrez’in sorunları var, size karşı oynar mı?” sorusuna “Benim bir evim var ve komşularımın ne yaptığını bilmiyorum. Aileme ve köpeklerime bakıyorum. Komşulara ise sadece selam veriyorum, el sallıyorum. Bu benim problemim değil.” yanıtını vermişti. (Skor)
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