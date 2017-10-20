Carrasso geliyor bir yıldız kayıyor

MUSLERA’nın arkasını sağlama almak adına ikinci kaleci olarak transfer edilen Carrasso, Fenerbahçe derbisinde tribünde değil, kulübede olacak.
Muslera’nın sakatlık ya da kırmızı kart görme ihtimalini de göz önünde bulunduran teknik direktör Tudor, Fransız kaleciyi maç kadrosuna dahil edecek.
Bu sezon yalnızca Konyaspor maçında kulübede yer alan Carrasso, derbide de kadroda yer alacak.
YABANCI STATÜSÜ MECBUR KILIYOR
STATÜ gereğince maç kadrosunda en fazla 12 yabancı bulundurması gereken Galatasaray’da, Tudor’un Carrasso kararı nedeniyle bir yıldız oyuncu tribüne gitmek zorunda kalacak.
Muslera, Mariano, Maicon, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda ve Gomis’e ilk 11’de kesin olarak yer verecek olan Tudor, sol bekte Linnes-Latovlevici arasında tercihini yapacak. Denayer’i de maç kadrosuna kesin olarak alacak olan Tudor, Garry Rodrigues, Linnes veya Latovlevici arasında tercihini yapıp birini tribüne gönderecek.