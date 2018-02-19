Carrasso ameliyat olacak
Galatasaray'da deneyimli kaleci Cedric Carrasso, dizindeki sakatlık dolayısıyla operasyon geçirecek.
Galatasaray'da yedek kaleci Cedric Carrasso'da beklenmeyen bir sakatlık meydana geldi. Galatasaray, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
Süper Lig'de Fernando Muslera'nın cezasından dolayı Osmanlıspor mücadelesinde ilk lig maçını oynayan Fransız file bekçisi başarılı bir performans ortaya koymuştu. Carrasso'nun yokluğunda Eray İşcan birinci yedek kaleci konumunda olacak.
Galatasaray'da ayrıca mide rahatsızlığı geçiren Feghouli'nin idman yer almadığı açıklandı. Serdar Aziz ve Fernando ise takımdan ayrı çalıştı.
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