Carrasco 70 milyon Euro'ya Çin'e gidiyor
Atletico Madrid'in yetenekli kanat oyuncusu Yannick Carrasco, yüksek bir bedelle Çin Süper Ligi'ne transfer oluyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in genç yıldızı Yannick Carrasco, Çin Süper Ligi'ne gidiyor. 24 yaşındaki futbolcu, Dalian Yifang kulübünden 70 milyon Euro'luk teklif aldı. Belçikalı futbolcu 2016 yılında kırmızı beyazlılara katıldı ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e attığı golle hafızalara kazındı.
Bu transfer oyuncunun eski kulübü Monaco için de tam bir piyango oldu. Fransız temsilcisi bu transferden anlaşmaya göre yüzde 30 (21 milyon Euro) pay alacak.
Yıldız oyuncunun bu akşamki Kopenhag maçında oynayıp oynamayacağı görüşmelerin seyrine göre belirlenecek.
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