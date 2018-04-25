Caroline Wozniacki 1. turu rahat geçi!
TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın favorilerinden Danimarkalı Caroline Wozniacki, 1. turu rahat geçti.
Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen turnuvanın bir numaralı seribaşı Wozniacki, 1. turda Rus Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi. Danimarkalı tenisçi, rakibinin servisini kırmasına engel olamamasına rağmen ilk seti 6-2 kazandı. Rahat oyununu sürdüren Wozniacki, 68 dakika süren maçın ikinci setinde de rakibine 6-2 üstünlük kurdu ve adını 2. tura yazdı.
Çiftler 1. tur maçlarında ise Kateryna Bondarenko (Ukrayna)-Aleksandra Krunic (Sırbistan) çifti, Desirae Krawczyk (ABD)-Giuliana Olmos (Meksika) ikilisini 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek tur atladı. Günün diğer çiftler karşılaşmasında ise Çinli Chen Liang-Shuai Zhang ikilisi, Reka Luca Jani (Macaristan)-Elitsa Kostova'yı (Bulgaristan) 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek 2. tura yükseldi.
Turnuva, yarın teklerde ve çiftlerde oynanacak maçlarla sürecek. Teklerde İpek Öz, 1. tur mücadelesinde Ukraynalı Kateryna Bondarenko ile karşı karşıya gelecek. Teklerde elenen Ayla Aksu ise çiftler 1. tur mücadelesinde korta çıkacak. Ayla Aksu ve Büyük Britanyalı Harriet Dart ikilisi, Bibiane Schoofs (Hollanda)-Renata Voracova (Çekya) çiftiyle karşılaşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle