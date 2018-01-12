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Carole, Sevilla'da kalacak mı? Açıklama yaptı!

Carole, Sevilla'daki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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İspanya Kral Kupası'nda son 16 rövanş maçında Sevilla, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sahasında Cadiz'i 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Galatasaray'ın Sevillada oynayan kiralık oyuncusu Carole, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cadiz maçı yorumu
"Özellikle evimizde kazanmak her zaman önemlidir mutluyuz, ancak daha fazlasını yapabilir ve yapmalıyız ve oyunumuzu geliştirmeliyiz."

Carole, takımda kalacak mı?
"Takımıma yardım etmeye devam etmek istiyorum ve daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum." (AJANSSPOR)

Futbol

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