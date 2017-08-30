Carole ile Cavanda Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımları...

Galatasaray transfer konusunda hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Luis Cavanda ve Lionel Carole'un yeni takımların belli oldu.
Lionel Carole, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya kiralandı. Igor Tudor'un yeni sezon planları arasında yer almayan Fransız oyuncu, bu sezonu İspanya'da geçirecek.
CAVANDA DA ÜLKESİNE GİDİYOR
Igor Tudor'un kadroda düşünmediği diğer bir isim olan Luis Cavanda ise Belçika'nın Standard Liege kulübüne kiralık olarak gönderilmesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Cavanda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Belçika Ligi'nde forma giyecek.
Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'dan 1.8 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu, etkisiz futboluyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.