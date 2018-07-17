Carmelo’nun Rockets İçin Sebebi Chris Paul!
Oklahoma City Thunder ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Carmelo Anthony için Houston Rockets sesleri gitgide yükseliyor.
Houston Rockets, Carmelo Anthony’e boşluk yaratmak için Trevor Ariza, Luc Mbah A Moute gibi görev adamlarını kaçırmayı göze alırken ikili ilişkiler de Carmelo’yu Rockets‘a yaklaştırıyor.
Yahoo Sports’tan Jordan Schultz, Chris Paul’ün takımı Houston Rockets’ın yakın arkadaşı Carmelo Anthony’i kadrosuna katması için kulislere başladığını ileri sürdü.
Chris Paul, yalnızca çok yakın arkadaşı olduğu için değil takımına hücumda fark yaratabilecek bir yıldız eklemek istediği için Carmelo Anthony’i yanında görmek istiyor. Rockets teknik ekibi de aralarındaki iyi ilişki nedeniyle Chris Paul’ün Carmelo’yu hücumda dizginleyerek maksimumum verimi alacağına inanıyor.
Bununla birlikte Houston Rockets, Carmelo Anthony’nin takıma katılması halinde takım düzenlerinde büyük değişikliklere gitmeyecek. Onun yerine Carmelo Anthony’i hem birebir oyun opsiyonu hem de bir keskin nişancı olarak kullanacak.
Carmelo Anthony’nin Chris Paul’le ne kadar yakın ilişkisi varsa koç Mike D’Antoni ile kötü bir geçmişi var. İkilinin New York Knicks‘te birlikte çalıştığı dönemde Carmelo, Mike D’Antoni’nin görevden alınması için yönetime ultimatom vermişti. (Eurohoops)
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