Boca - River kupa finali ertelendi
Copa Libertadores, maç öncesi meydana gelen şiddet olayları yüzünden başlayamıyor. Maçın başka bir tarihe ertelendiği açıklandı. Maçın pazar akşamı TSİ 23:00'te oynanacağı ifade edildi.
Boca Juniors ile River Plate arasında oynanması planlanan Copa Libertadores Finali, maç öncesi gerçekleşen olaylar sebebiyle ertelendi.
Boca Juniors'un dünyaca ünlü futbolcusu Carlos Tevez, FIFA'nın ve CONMEBOL'un maçın oynanması için yoğun şekilde baskı yaptığını açıkladı.
Sosyal bir sorun yaşadıklarını dile getiren Tevez, "Bu maçı oynayacak durumda değiliz. CONMEBOL ve FIFA, maçı oynamamaızı istiyor. Üstümüzde ciddi baskı var. Pablo'nun gözünde bant var. Benim boğazım yandı. Bunlar olmaması gereken şeyler. Buradan ailelere birçoğumuzun iyi olduğunu söylemek istiyorum. Birçok oyuncuda ufak tefek yaralanmalar var.
Boca Juniors'a yakın taraftar sitelerinde oyuncuların maça çıkmaması yönünde yoğun talep var.
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