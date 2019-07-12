Carlos Kameni'den flaş açıklama! Emeklilik...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan kaleci Carlos Kameni'den flaş bir açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerin iki sezon önce Malaga'dan kadrosuna kattığı Carlos Kameni geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalarak karo dışı bırakılmıştı.
Kameni yaptığı açıklamada, 35 yaşında olmasına rağmen emekliliği düşünmediğini ve Kamerun'da da göreve hazır olduğunu söyledi.
Tecrübeli kaleci kendini zinde hissettiğini vurgularken, "Şu anda emekliliği düşünmüyorum. Hala enerjim var ve takımımın bana ihtiyacı olduğunda neden yardım etmeyeyim? Çağrıldığım zaman milli takıma gitmeye hazırım" dedi.
"DERSLER ALMALI, DEVAM ETMELİYİZ"
Afrika Kupası'nda son 16 turunda Nijerya'ya elenmelerine de değinen Kameni, "Afrika Kupası'ndan elenmemiz büyük hayal kırıklığı yarattı çünkü kazanmaya gelmiştik.
Nijerya ile oynadığımız maç zor geçti, dersler almalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Bundan daha güçlü şekilde çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
Kendine kulüp arayan Kameni'nin Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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