Carlos Bacca cevabını verdi! Galatasaray...

Transferde bu sezon büyük paralar harcayan Galatasaray hakkında iddialar bitmiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Milan'ın forveti Carlos Bacca, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
Estadio Deportivo'nun haberine göre Kolombiyalı golcü Galatasaray'ı reddetti ve eski kulübü olan Sevilla'ya dönmeyi bekliyor.
Oyuncunun menajeri Sergio Barila, AS Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Carlos'un Sevilla'ya dönmek istediğini herkes biliyor. Bu şehirde güzel anılara sahip ve bu yüzden geri dönmek için gün sayıyor" diye konuştu.
Önümüzdeki ay 31 yaşına girecek olan Carlos Bacca Sevilla'daki 108 maçında 49 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.