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GeriFutbol Carlo Ancelotti'den flaş açıklama: "Başkanla görüşeceğiz"
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Futbol
10.12.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Carlo Ancelotti'den flaş açıklama: "Başkanla görüşeceğiz"

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Carlo Ancelotti'den flaş açıklama: "Başkanla görüşeceğiz"

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Napoli'deki görevinden istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Spor Arena Dış Haber | Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Genk'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Ancelotti, İtalya basınında istifa edeceği yönünde yer alan haberleri "Böyle bir niyetim yok" sözleriyle yalanladı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM, NİYETİM YOK"

İtalyan teknik adam, "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Eljif Elmas'a son dönemde fazla forma şansı vermemesiyle dikkat çekiyor.

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