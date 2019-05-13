Carli Lloyd Eczacıbaşı VitrA'da
2019-2020 sezonu kadrosunu oluşturmaya devam eden Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Amerikalı pasör Carli Lloyd’u renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Brezilya’da Dentil Praia takımının formasını giyen 29 yaşındaki başarılı pasörün kariyerinde, kulüp takımlarıyla ve Amerika Milli Takımı’yla birçok başarısı bulunuyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki sezon için kadromuza önemli bir oyuncuyu daha dahil ettik. Carli Lloyd’un, yeni oluşturduğumuz kadro içerisinde büyük katkılar sağlayacağını inanıyoruz” denildi.
Carli Lloyd kimdir?
1989 doğumlu milli pasör Carli Lloyd, California doğumlu ve 1.80 boyunda. Amerikan Kolej Ligi’nin ardından sırasıyla, Yamamay Busta Arsizio, Imoco Conegliano, Lokomotiv Bakü, Pomi Casalmaggiore, Hinode Barueri ve Dentil Praia takımlarında yer aldı. Lloyd, 2019-2020 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA forması giyecek.
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