Çarıkçı: "Oynanan futboldan memnunuz"

Başkan Çarıkçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin en güçlü takımlarından biri olan Altınordu ile karşılaştıklarını, bu karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen hem kendilerinin hem de taraftarın oynanan futboldan memnun olduğunu ifade etti.



Takımda sakatlığı bulunan 9 futbolcudan İshak Çakmak, Yusuf Emre ve Andre Santos'un durumunun düzeldiğini belirterek, diğer oyuncuların da en kısa sürede iyileşmesini beklediklerini söyledi

BURSASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Çarıkçı, milli maç arasında hazırlık maçı yapacaklarını dile getirerek, "Pazar günü saat 17.00'de Bursa’da Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçta oynamayan oyuncuların maç kondisyonu büyük ihtimalle yerine gelecek. Lige hazırlanmak için verilen bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İYİ BİR REKABET OLACAK"

Ellerinde çok iyi kadro olduğunu vurgulayan başkan Çarıkçı, "Boluspor ligin en iyi takımlardan biri. Sakatlarımızın iyileşecek olması ve verilen milli ara Boluspor’a inşallah yarayacaktır." dedi.



Verilen aradan sonra Ankaragücü ile karşılaşacaklarını anlatan Çarıkçı, şu anda takımın moralinin kötü olmadığını aktardı.

Çarıkçı, "Kadromuzdaki oyuncularımız iyileştiği zaman iyi bir rekabet olacak. Bu rekabet Boluspor’a fayda getirecek. İyi yoldayız." ifadelerini kullandı.

Bu haftada Melih Okutan'ı Ümit Milli Takım'a gönderdiklerini, bu başarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.