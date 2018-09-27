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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
27.09.2018 - 22:59, Son Güncelleme:

Çare Vida

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Çare Vida

Caner’in kart cezalısı, Adriano’nun da sakat olması, yarınki mücadele öncesi Şenol Güneş’i yeni arayışlara yöneltti. Tecrübeli teknik adamın sol bekte Vida’ya şans vermesi bekleniyor. Bir diğer alternatif ise Necip Uysal.

Fenerbahçe derbisinde 2 puan bırakan Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürürken, yarın oynanacak karşılaşma öncesi kadro da yavaş yavaş şekilleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu mücadele öncesi sol bek mevkiinde sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş’ta Caner Erkin kırmızı kart cezalısı olduğu için sarı kırmızılı ekibe karşı forma giyemecek. Diğer sol bek Adriano’nun da sakatlığının sürmesi Şenol Güneş’i savunmanın solu için yeni arayışlara yönlendiriyor.

ADRIANO'NUN MALMÖ MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Kayserispor maçı öncesi çalışmalara katılmayan Adriano’nun en az bir hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun gelecek çarşamba veya perşembe günü idmanlar başlayacağı için hem Kayseri hem de 4 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi oynanacak Malmö maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Bu nedenle Güneş’in savunmanın göbeğinde Pepe ve Roco ikilisini oynatıp, sol bekte de esas mevkii stoper olan Domagoj Vida’ya şans verebileceği belirtiliyor.

SAVUNMANIN ÖNÜNDE ATIBA - MEDEL İKİLİSİ

Tecrübeli teknik adam bir diğer alternatif olarak da tandemde Pepe-Vida ikilisine bozmayıp savunmanın solunda ‘joker’ Necip Uysal’ı değerlendirmesi olasılık dahilinde. Fenerbahçe derbisinde istediği futbolu göremeyen Güneş’in Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan’ı da yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Böylece tecrübeli çalıştırıcı, Adem Ljajic’e oyun içi liderliğini verecek. Sırbistanlı futbolcunun arkasında ise Atiba-Medel ikilisi görev alacak. Böylece Güneş, orta alandaki savunma direncini artıracak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TEK GOL UMUDU RYAN BABEL

Şenol Güneş, Kayserispor karşısında, Fenerbahçe maçındaki forvet hattını bozmayacak. Tecrübeli teknik adam ileride, bu sezon 12 resmi maçta 7 gol bulan ve sezonun flaş ismi konumuna gelen Ryan Babel’i tek forvet olarak değenlendirirken Hollandalı oyuncuyu kanatlardandan Lens ve Quaresma ile destekleyecek. Öte yandan yönetimin, Babel’in sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı planladığı, 2.1 milyon Euro olan yıllık garanti ücretini ise 3 milyon Euro’ya çıkaracağı öğrenildi.

LJAJIC YENİDEN 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş’ta, Fenerbahçe derbisinde yedek bekleyen Adem Ljajic, Kayserispor maçıyla tekrar ilk 11’e geri dönecek. Şenol Güneş’in Fenerbahçe karşısında Kadıköy’deki atmosfere alışık isimlere ilk 11’de şans verip, Ljajic’i ikinci yarıda taze kan olarak sürmeyi tercih ettiği öne sürülmüştü. Güneş bu kez Ljajic’i ilk 11’de değerlendirecek.

 

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