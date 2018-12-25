Cardiff'e patladılar! ManU'nun Huddersfield karşısındaki iddaa oranı...
Manchester United yönetimi Mourinho ile yollarını ayırıp, takımı sezon sonuna kadar Solskjaer'e emanet etti. Norveçli'nin ilk maçında Cardiff'e fark attılar, sırada Huddersfield mı var? İşte detaylar...
- Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez yok. Chris Smalling, Scott McTominay ve Marcos Rojo'nun dönmesi bekleniyor.
- Mourinho sonrası Solksjaer ile çıktıkları ilk maçta, deplasmanda Cardiff'i farklı geçmeyi başardılar.
- 1978/79 sezonundan beri, Old Trafford'da 'Boxing Day' maçı kaybetmediler. (17 maç - 14 galibiyet - 3 beraberlik)
Huddersfield
- Diz sakatlığını atlatan Jonathan Hogg kadroda, 3 aydır ortalarda gözükmeyen Rajiv van La Parra'nın durumu maç saati netleşecek.
- Teknik patron David Wagner; "Herkes düşme hattında olmamızı bekliyordu ve şu an oradayız. Dışarıdan etkilenmeden doğruları yapıp puanlar toplamalı ve buradan kendimizi çıkarmalıyız." açıklamasını yaptı.
- Huddersfield son 5 lig maçını kaybetti, bu 5 maçta sadece 3 gol atabildi.
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