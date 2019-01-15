Capela'nın sakatlığı cebini de sıkıntıya soktu!
Clint Capela’nın sakatlığı sadece Houston Rockets’ı değil, kendi banka hesabını da yaralayabilir.
Clint Capela’nın baş parmak sakatlığı, takımının zorlu Batı Konferansı’ndaki play-off sırasının yanında oyuncunun banka hesabına da iyi gelmeyecek gibi duruyor.
ESPN.com‘un haberine göre; 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Capela’nın sözleşmesinde 2 milyon dolarlık bir prim maddesi bulunuyor. Bu 2 milyonluk prim, İsviçreli uzunun 2 bin dakika sahada kalmasına bağlı.
42 maçta 1.436 dakika sahada kalan Capela’nın bu eşiği aşması sakatlığı yüzünden imkansız olabilir.
Capela’nın ayrıca takımının konferans finali yapması, savunma ribauntu yüzdesi, serbest atış yüzdesi ve sayısına bağlı ekstra primleri de bulunuyor.
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