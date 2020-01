Zekeriya Alp, Ali Koç ile yaptığı Zorlu görüşmesi hakkında ilk kez konuştu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamaları şu şekilde;

Bizim basın toplantısı yapmama kararımız farklı bir algı oluşturdu. Bugün bir arada olmanın faydalı olacağını düşündük. Sayın Nihat Özdemir başkanlığında oluşan TFF’de 4 Temmuz tarihinde MHK’ye atandık. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Hakem camiasına hizmet etmiş kurul arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. 6 ay gibi bir sürede görülmeyen birçok işe imza attık. Bunları paylaşmak istiyorum.

Uilenberg ile anlaşma yaptık. Önemli isimlerle eğitim kadromuzu güçlendirdik. Eğitim kadromuzdaki arkadaşlarımızla birlikte bireysel koçlar adadık. Maç izleme çalışmaları hakemlere ciddi bir katkı sağladı. Genç hakemlerin takibini sağladık. VAR sisteminin ikinci yılında çok önemli bir proje gerçekleştirdik.

''10 VAR HAKEMİ DAHA GÖREVE HAZIR''

Hakemlerin tamamını taradık. 10 VAR ve 3 AVAR hakemi daha ligin ikinci yarısında görev yapabilecek duruma getirdik. Oyun kuralları konusunda güncel kalmaları için hakem ve gözlemcilere testler gönderiyoruz. Online olarak cevap alıyoruz, eksikleri gideriyoruz. Bu çalışmayı getiren Oğuz Sarvan’a teşekkür etmek istiyoruz.

''AVRUPA'DA VAR KONUSUNDA KAOS VAR''

Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız. VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var.

''KADIN HAKEMLER GÖREV ALMAYA BAŞLADI''

43 yaşın üzerinde 7 hakem var. Bu yüzden genç hakemlere önem veriyoruz. Daha fazla genç hakemle onları geleceğe yönelik hazırlamaya çaba sarfediyoruz. Birçok isme Süper Lig'de görev verdik, 43 hakem bizim dönemimizde görev aldı. Kadın hakemler 2 ve 3.Lig’de görev almaya başladı. Sırada yeni projeler var. O projeleri de hayata geçireceğiz.

''VAR SİSTEMİ HAZIR OLMADIĞINDAN...''

Bu sene toplamda 738 VAR incelemesi yapılmış. Geçen sene bu rakam 881 imiş. 143 azalma var. Daha az pozisyonda şüphe duymak demek anlamına geliyor bu. Avrupa'nın çoğu ülkesinde VAR ile ilgili kaos var. VAR sisteminin hazır olmadığından böyle sıkıntılar yaşandı. VAR'a başvurma konusunda UEFA standartlarına doğru ilerliyoruz. Sistemi kullanma konusunda önemli adımlar atıldı.

''BİR HAKEMİN BAŞKA NE GÖREVİ OLABİLİR?''

Ülkemizde hakemlik yapmak çok zor bir görev. Üzülerek söylüyorum ki bu görevi daha çok zorlaştırdık. Bir taç, bir faul için bildirimler oluyor, sosyal medyada senaryolar üretiliyor. Hakemleri rencide edecek her harekete karşıyız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Tüm çabalarımız en az hata ile maç yönetilmesi ve VAR’ın uluslararası alanda olduğu gibi kullanılmasını sağlamak. Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır.

''ZORLU'DAKİ GÖRÜŞMEDE BULUNMA SEBEBİM...''

'Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada bulundum. TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi. Ben Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Ali Koç, ikna oldum, teşekkür ederim dedi.

''TOPLANTININ YERİ TARTIŞILABİLİR''

MHK Başkanı olarak, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanı ile görüşürüm. Fenerbahçe'ye her kulübe eşit olduğumuzu söyledim. Toplantının yeri tartışılabilir ama adaletin yeri olmaz.

''ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA FENERBAHÇE...''

Alanyaspor maçıyla ilgili kendi aramızda görüştük ve kural hatası olmadığını söyledik. Gazeteci arkadaş aradı, Fenerbahçe başvuru yapmamıştı ve ben de görüşümü söyledim. IFAB'ın konuya bakışı soruldu. Elimde IFAB'dan gelen mailini Türkçesi ve İngilizcesi vardı. IFAB'dan gelen görüşü okudum ve kural olmadığını açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsoy'a anlattım

''BİLEREK MAÇ VERMEME POLİTİKAMIZ OLMADI''

Fenerbahçe'nin kazandığı her maçtan sonra, yada kaybetti maçtan sonra bir hakeme bilerek maç vermeme gibi bir politikamız olmadı. Fenerbahçe maçında görev alan bir hakemi VAR'da görevlendirmeyi görev olarak görmüyorlar galiba.

''FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA GÖRÜŞTÜK''

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görevli 5 hakemle derbiden sonra görüştük. Pozisyonlar üzerine konuştuk. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam.

''DERBİ İÇİN HALİL UMUT MELER'İ ATADIK AMA...''

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına haftalar önce Halil Umut Meler'i atadık. Ama son hafta iki takım da kaybedince ve medyada açıklamaları olunca yerine Cüneyt Çakır ve ekibine görev verdik.

''POZİSYONUN PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''

Serdar Aziz ve Vida arasında yaşanan pozisyonda klasik 'VAR' konuşmaları yaşandı. İkili mücadele olduğu konuşulmuş. Serdar Aziz-Vida pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyoruz.

''30 YILDIR KOÇ İLE ÇALIŞIYORUM, BANA GÖRE ETİK''

Koç ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum, bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana bizim en büyük sponsorumuz Arçelik dedi. Koç Grubu'yla ticari ilişkimiz toplumu neden bu kadar ilgilendiriyor. Koç Grubu'yla ticari ilişkimiz bana göre etik. Bu durumun gündeme gelmesi bana göre çok tuhaf.

OĞUZ SARVAN: ''İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN...''

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, Zekeriya Alp'in ardından bir sunum gerçekleştirirken şöyle konuştu;

Hakemin VAR'a gitmesi için birtakım prosedürler var. Hiçbir halem talep gelmesine rağmen VAR'a gitmemezlik edemez

Kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren, ettirmeyen hakemlerimiz UEFA talimatlarına göre doğru karar verdi. Ancak VAR varken, bu tartışmalara izin vermemek adına ikinci yarıdan itibaren VAR hakemlerinin bunu kontrol etmesine karar verdik.

''KAYITLARIN AÇIKLANMASIYLA İLGİLİ MANİPÜLASYON VAR''

VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydı varken, nasıl bir manipülasyon yapılabilir? Hakem raporları gözlemci notlarının ardından bilgisayar tarafından otomatik olarak nota çevriliyor.

''HER MAÇA HER HAKEMİ VEREMİYORUZ''

Hakem konusunda homojen olamıyoruz. Her maça her hakemi veremiyoruz. Biliyorsunuz bazı maçlar daha zor, baskı oluyor. Tecrübeli hakemlerimiz var. Elimizdeki hakem sayısı VAR için yetersiz.

''EN İYİSİ ALİ PALABIYIK OLDU''

Bilgisayar sistemimizde 43 hakemimiz not ortalamasına göre sıralanıyor ve ona göre görevlendirme yapılıyor. İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık.

