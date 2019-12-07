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Spor Arena
07.12.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

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CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile lider Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Kamil Çetin üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat.

CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Saat 15.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Guilerme, Gökhan, Bifouma, Jahovic.

Sivasspor XI: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Kone.

 

 

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CANLI | Yeni Malatyaspor - Sivasspor

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