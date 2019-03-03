Canlı | Yeni Malatyaspor 0-1 Medipol Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu. Mücadele zirve yarışı açısından kritik öneme sahip. Medipol Başakşehir, 44. dakikda Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
Başlama saati 16:00 olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Onun yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Karşılaşmayı canlı olarak Spor Arena Canlı Skor sayfasından takip edebilirsiniz.
KADROLAR
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme, Aleksic, Adem.
Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç’ta kaldı.
18. dakikada Aleksic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
44. dakikada, Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Mücadelenin ilk yarısı konuk Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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