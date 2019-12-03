Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 35. dakikada Guilherme ve 54. dakikada kendi kalesine Cihan Can kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, rövanş öncesinde avantaj yakalamış oldu. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.
YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)
18. dakikada Özer’in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Murat topa gelişine vurdu ancak kaleyi tutturamadı.
26. dakikada Murat Yıldırım’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren’in vuruşuna kaleci son anda yatarak gole izin vermedi.
28. dakikada Keçirörengücü savunmasında Meny’in ceza sahasında Fofana’yı düşürmesi ile hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Eren Tozlu, vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0
33. dakikada Keçiörengücü defansının yaptığı hatada topla buluşan Eren’in pasıyla topla buluşan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0
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