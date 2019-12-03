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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.12.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü

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Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 35. dakikada Guilherme ve 54. dakikada kendi kalesine Cihan Can kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.

 

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, rövanş öncesinde avantaj yakalamış oldu. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü

 

YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ (İLK YARI)

18. dakikada Özer’in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Murat topa gelişine vurdu ancak kaleyi tutturamadı.
26. dakikada Murat Yıldırım’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren’in vuruşuna kaleci son anda yatarak gole izin vermedi.
28. dakikada Keçirörengücü savunmasında Meny’in ceza sahasında Fofana’yı düşürmesi ile hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Eren Tozlu, vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0
33. dakikada Keçiörengücü defansının yaptığı hatada topla buluşan Eren’in pasıyla topla buluşan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü

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