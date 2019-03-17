CANLI | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Özgür Yankaya'nın yönettiği karşılaşmayı anbean "Canlı Takip" sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler şu şekilde
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Pereira, Guilherme, Adem, Ömer
Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Sacko, Hector, Boyd, Orgill
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