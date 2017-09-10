Canlı yayındaki hataya büyük tepki! Kocaman çıktığı anda...

4 hafta sonunda 5 puanda kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bir türlü sonuca ulaşamadıklarını belirtirken, kadroyla ilgili olarak da, "Kalibreli oyunculara sahibiz. Kadrodan şikayetim yok" dedi.

FB TV'DE YAYIN KESİLDİ

Deneyimli teknik adamın basın toplantısını canlı aktaran FB TV'de yaşanan aksaklık ise sosyal medyayı salladı.

Canlı yayın esnasında kameramanın pili biterek, "Pil azaldı, pili değiştirin" uyarısı ekrana geldi ve yayın yaklaşık 2 dakika boyunca karardı.

Bu görüntü alınan mağlubiyet sonrası sosyal medyadan ilginç yorumların yapılmasına neden oldu.