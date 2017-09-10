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Canlı yayındaki hataya büyük tepki! Kocaman çıktığı anda...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmasında sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın basın toplantısında FB TV canlı yayınında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.

Hürriyet Haber
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4 hafta sonunda 5 puanda kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bir türlü sonuca ulaşamadıklarını belirtirken, kadroyla ilgili olarak da, "Kalibreli oyunculara sahibiz. Kadrodan şikayetim yok" dedi.

FB TV'DE YAYIN KESİLDİ
Deneyimli teknik adamın basın toplantısını canlı aktaran FB TV'de yaşanan aksaklık ise sosyal medyayı salladı.

Canlı yayın esnasında kameramanın pili biterek, "Pil azaldı, pili değiştirin" uyarısı ekrana geldi ve yayın yaklaşık 2 dakika boyunca karardı.

Bu görüntü alınan mağlubiyet sonrası sosyal medyadan ilginç yorumların yapılmasına neden oldu.

Canlı yayındaki hataya büyük tepki Kocaman çıktığı anda...

Canlı yayındaki hataya büyük tepki Kocaman çıktığı anda...

Canlı yayınFenerbahçeAykut Kocamantepki
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