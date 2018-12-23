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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
23.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Canlı yayında transferleri açıkladı! Beşiktaş...

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Canlı yayında transferleri açıkladı! Beşiktaş...

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Beyaz TV'deki programda Sinan Engin'in söyledikleri...

- Şenol Güneş'in Mili takıma gideceğini düşünmüyorum. Beşiktaş, Babel ile de anlaşacak. Şenol Güneş istifa durumu varsa eder. Şu anda Şenol Hoca'nın istifa durumu söz konusu değil.

- Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz'ı istemiyor fakat Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı istiyor. Burak, sakatlanmazsa Beşiktaş'ta iş yapar. Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı istediğini dile getirmeli. Bunun kamuoyu ile paylaşılması lazım.

- Beşiktaş Ocak’ta Şenol Güneş’i yeniden transfer etmeli 3-4 oyuncu ile birlikte hem de... Şenol Güneş'e bir düşmanlık var medyada genel anlamda.

KANGREN OLMUŞ DURUMDA
- Şenol Güneş'in de hataları var. Bu hemen istifa edeceksin anlamına gelmez. Burak Yılmaz transferi sezon başında beri kangren olmuş durumda.

- Bu konuda açıklama yapılmalı. Burak, Beşiktaş'ı istiyor. Şenol Güneş bu konuda fikrini söylemeli. Bazen transfer yaptıramıyorsun. Fatih Terim de istediği oyuncuyu aldıramadı.

- Şenol Güneş, Beşiktaş'ta devam etmeli. Hoca, istifa etmemeli. Beşiktaş'ta bir belirsizlik var. Bu durumu çözecek olan Fikret Orman'dır. Şenol Güneş ve bazı futbolcuların durumu ne olacak? Babel'in durumu ne olacak? Quaresma'nın durumu ne olacak? Gökhan Töre'nin durumu ne olacak? Gökhan Töre'yle devre arasında yollar ayrılacak.

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