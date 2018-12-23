Canlı yayında transferleri açıkladı! Beşiktaş...
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Beyaz TV'deki programda Sinan Engin'in söyledikleri...
- Şenol Güneş'in Mili takıma gideceğini düşünmüyorum. Beşiktaş, Babel ile de anlaşacak. Şenol Güneş istifa durumu varsa eder. Şu anda Şenol Hoca'nın istifa durumu söz konusu değil.
- Beşiktaş taraftarı, Burak Yılmaz'ı istemiyor fakat Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı istiyor. Burak, sakatlanmazsa Beşiktaş'ta iş yapar. Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı istediğini dile getirmeli. Bunun kamuoyu ile paylaşılması lazım.
- Beşiktaş Ocak’ta Şenol Güneş’i yeniden transfer etmeli 3-4 oyuncu ile birlikte hem de... Şenol Güneş'e bir düşmanlık var medyada genel anlamda.
KANGREN OLMUŞ DURUMDA
- Şenol Güneş'in de hataları var. Bu hemen istifa edeceksin anlamına gelmez. Burak Yılmaz transferi sezon başında beri kangren olmuş durumda.
- Bu konuda açıklama yapılmalı. Burak, Beşiktaş'ı istiyor. Şenol Güneş bu konuda fikrini söylemeli. Bazen transfer yaptıramıyorsun. Fatih Terim de istediği oyuncuyu aldıramadı.
- Şenol Güneş, Beşiktaş'ta devam etmeli. Hoca, istifa etmemeli. Beşiktaş'ta bir belirsizlik var. Bu durumu çözecek olan Fikret Orman'dır. Şenol Güneş ve bazı futbolcuların durumu ne olacak? Babel'in durumu ne olacak? Quaresma'nın durumu ne olacak? Gökhan Töre'nin durumu ne olacak? Gökhan Töre'yle devre arasında yollar ayrılacak.
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