Canlı yayında Tolga Ciğerci itirafı! Vah, vah dedim ama...

Özen’den, son dönemlerde performansıyla dikkat çeken Tolga Ciğerci ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

Samimi bir açıklamada bulunan Özen, ”Biraz da hayata dair bir şey söyleyeceğim. Başarının bazı koşulları vardır. Oluşmadan başarılı olmak zordur. O koşullar olmadan, ne teknik direktör, ne spiker, ne de kameraman olunmaz. Futbolcu ve antrenör için de geçerli. Ben bir hata yaptım. İtiraf edeyim. Geçtiğimiz sezon Tolga için, ”Olmadı, olmayacak. Vah vah” dedim. Bu övgüleri de almasına neden olan hem kendisi hem de şu anki koşullardır. Linnes de geçen sezonun en zayıf halkası. Ama şu anda geçen seneden farklı. Biraz o koşullara göre insanları ve futbolcuları değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.