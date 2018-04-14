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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.04.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Canlı yayında patladı... 'Ben o penaltıyı vermem arkadaş!'

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Canlı yayında patladı... 'Ben o penaltıyı vermem arkadaş!'

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Akhisarspor-Beşiktaş maçı hakkında A Spor kanalında görüşlerini belirtti. Çok konuşulacak bir penaltı yorumunda bulundu...

İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...

- Quaresma oynuyor ama oynamıyor. Maç eksiği var belli. Maç oynamak farklı. Babel her zaman iyi kötü oynadığını hatırlamıyorum. Akhisar iki tane pozisyon buldu. Maç bir anda 2-2 olabilirdi. Fakat Akhisar'ın eksikleri var sanırım ayrıca kupa maçı var Galatasaray ile onu da düşünüyor. Bu arada hafta içi Juventus ve Roma'yı gördükten neden olmasın diyordur.

- Avrupa'da hakemler eleştirilmiyor deniyordu hani Real Madrid maçından sonra ortalık karıştı. Bende Türkiye'de bazı hakemlerin kimlerin yanına gittiğini neler yaptığını Federasyonu bile aşmaya başlamışlar. İsim de vereceğim.

MEDEL VE ATİBA'DAN VAZGEÇER Mİ?
- Beşiktaş kazandı ama pozisyon verdi. Maç 4-4 olabilecek pozisyon var ama Akhisar köfte gibiydi. Akhisar'ın yine kupa maçı var akıllarında o maç olabilir sonuçta kupa başka bir maçta gidebiliyorsun. Fenerbahçe'nin açıklaması bana garip geldi. Beşiktaş'ta enteresan bir durum oldu. Oğuzhan ve Tolgay ilk 11'de yok buna rağmen 3-0 kazandı. Medel orta sahada iyi. Medel sadece stoper oynamaz. Medel-Atiba'dan vazgeçer mi?

- İstanbul il hakem kurulu başkanı var Aydın Kankaş diye bir adam. Bu kişi bir konuşma yapıyor diyor ki aramızdaki bazı ahlaksızlar bizleri şikayet ederek ceza almasını sağlıyor. Bu ahlaksızlar gereken cevabı alacaklar diyor. Sosyal medya mesajlarında da bazı hakemlerin Serhat Şenol Turhan, Ayberk Tuncer bunların FETO ile ilgili görüntülü kriptoları resimli görülüyor ve böyle mesajlar atıyorlar. Şikayet edenleri son toplantıda MHK üyesinin olduğu yerde suçluyor. Bu durumda yukarıya bildiriliyor. Bunun üzerine Yusuf Namoğlu çağrıyor ekibini. Bunun üzerine elindeki delilleri alıp hukuk kuruluna gönderiyor. Disiplin kurulu bu şahısa 4 ay ceza veriyor. 4 ay ile ceza hakem aleminden kopuyor. 

NELER DÖNÜYOR, NELER
- Ceza aldıktan sonra birisi Fransa'dan açıklama yapıyor 'Ey hakemler Amatör maçlara çıkmayın' diyor. Bu Aydın Kankaş isimli şahıs Cüneyt Çakır ve babasının yakını olduğu söyleniyor. Cüneyt Çakır 4 ay cezayı görünce yanına Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek alıp bu hakem için konuşmak istiyorlar. Aynı Cüneyt Çakır önce Barış Şimşek'e gidiyor 'ben girmem' diyor ardından Mete Kalkavan'a gidiyorlar o da 'ben girmem' diyor. Yusuf Namoğlu'na gidiyorlar ve bu onlara bu işe girmeyin sizi aşar diyor. Ardından Tahkim kuruluna gidiyorlar. Başkandan 2 ay inmesini istiyor ancak Tahkim bu kararı onaylayıp ihracı sağlıyor"

- Real Madrid - Juventus maçında son dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda beyazlı oyuncu hamle geldikten sonra hemen bırakıyor. Düşer düşmez hakeme bakıyor. Bu penaltıyı 90+2. dakikada Real Madrid'in aleyhine çalsalar razı olurlar mı? Bunu bir Türk hakemi çalsa zaten bizimkiler veriyor derim fakat bu hakem İngiliz. İngiltere'de şu pozisyona penaltı verirlerse maçlar bitmez. Ben bu pozisyonda net görsem vermem kesinlikle vermem arkadaş. (Ajansspor)

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