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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
14.11.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Canlı yayında flaş itiraf: Agüero, Gençlerbirliği’nin kapısından dönmüş...

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Süper Lig ekibi Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü sürecinden bahseden Diyadin, 2004 yılında Gençlerbirliği PAF Takımı’nda çalışırken, Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero’ya Başkent ekibinin transfer teklifi yaptığını söyledi.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Metin Diyadin, “Ankaragücü’ndeki süreç bizler adına zorlu bir görevdi. Bu zorlu görevi bilerek geldik. O anlamda problem yok. Süreç içerisinde oyuncularla birlikte iyi bir birliktelik yakaladık. Fakat son haftalarda skor üretemeyince de ayrılmak zorunda kaldık. Mustafa Kaplan’ı tanımıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Ben bir hoca görevdeyken hiçbir takımla görüşmedim. Yolun hiç diğer tarafında olmadım. Burada da böyle olmuştur demiyorum. İçeriği bilmiyorum.” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Kariyerimde Süper Lig ve 1. Lig'de çalıştım. Gelecek tekliflere uygun karar vereceğim. Hangi ligde çalışacağımı gelecek teklifler belirleyecek.”

 “Trabzonspor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. Fakat şampiyonluk söylemi camiada konuşulmaya başlayınca futbolcuları baskı altına alabilir. Trabzonspor’da şampiyonluk konuşulmamalı ve her şey maç maç düşünülmeli.”

 “Orgill'in transferiyle ilgili bana ulaşan bir bilgi olmadı. Orgill’in ülkemizde her takımda oynayabileceğini düşünüyorum.”

Pep Guardiola bombası Geri dönüyor...
Pep Guardiola bombası! Geri dönüyor...

Agüero'ya teklif

“2004 yılında Gençlerbirliği PAF Takımı’nda antrenörlük yaparken Arjantin, Danimarka ve Brezilya’da maçlar izlemiştim. O dönem Arjantinli yıldız Agüero dikkatimi çekti ve rahmetli Başkan İlhan Cavcav’ı aradım, fakat Agüero ve menajeri teklifimizi az buldu. O dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu oyuncuyu rahatlıkla transfer edebilirdi.”

Canlı yayında flaş itiraf: Agüero, Gençlerbirliği’nin kapısından dönmüş...

Canlı yayında flaş itiraf: Agüero, Gençlerbirliği’nin kapısından dönmüş...

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