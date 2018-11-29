Canlı yayında duyurdu! Robinho...
Sivasspor forması giyen Robinho'nun sözleşmesinin uzatılma kararı alındı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Robinho'yla ilgili gündeme gelen sözleşme yenilenecek haberleriyle ilgili olarak ise Hakan Keleş, "Robinho bizden memnun, biz de Robinho'dan mennunuz. Yönetimimiz yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Çok az prüz kaldı. İnşallah yeni sözleşme imzalanacak diye düşünüyorum" diye konuştu.
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