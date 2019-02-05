Yalnızca 39 saniye sürdü! Burak Yılmaz..

Konuşmaya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman başladı. Fikret Orman yeni transferler için şunları söyledi:

'Zor bir süreç geçirdik. Ayrılan oyuncular, yeni gelen oyuncular oldu. 2-3 tane hedefimiz oldu. Birincisi, bonservise kaynak harcamadan bu dönemi geçirmeye çalıştık. 1.5 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptık, 5 milyon euroya yakın bonservis elde ettik. Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk. Kagawa'yı yazın almak istedik, hatta Beşiktaşlı taraftarlara Kagawa'yı yolda görüp 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Uzakdoğu açılımımızla alakalı çok büyük ses getirdi, güzel bir başlangıç da yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemli şey tarafların birbirinden hoşlanması, inşallah karşılıklı memnun olup birlikteliğimize devam ederiz. Bu niyet içindeyiz. Mirin'le uzun süredir ilgileniyorduk. Yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik ama nasip bugüneymiş. Hollanda şampiyonu PSV'nin stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız, takımımıza da pozitif etki verdi. Uzun süre beraber olacağız inşallah. Burak... Assolisti sona bıraktım. Bizim ailemizin bir ferdi. Nasip bugüneymiş. Bu süreç içerisinde ismi Beşiktaş'la çok geçti, bu da çok normal. Çünkü onun evi burası. Duruşundan, Beşiktaş'la alakalı hislerinden ben çok mutluyum. Burak kardeşime de evine, ailene hoş geldin demek istiyorum.'

Burak Yılmaz'ın konuşması 39 saniye sürdü

Beşiktaş'a transferi olay olan Burak Yılmaz da kısa bir açıklamada bulundu. Çok konuşmayacağını söyleyen ve konuşması yaklaşık 30 saniye süren Yılmaz, 'Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymemi uygun gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım' şeklinde konuştu.

İlk maçında şov yapan Kagawa'nın ise Türkçe Merhaba dedi ve ilk sözleri şu oldu: 'Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'la birlikte yukarılara çıkacağız'

Isimat-Mirin ise, 'Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimden beri işler yolunda gidiyor' ifadelerini kullandı.

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Nagatomo'yu ve takımını yenip gücümüzü göstereceğiz

İstanbul ve Nagatamo hakkında konuşan Kagawa, 'İstanbul muhteşem bir şehir. Nagatomo ile daha önce konuşmuştuk, sürekli bana İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan bahsediyordu. Özellikle yemekler muhteşem. Denizi de var. Burayı çok sevdim. Takımda da beklediğim gibi harika bir atmosfer var. Taraftarlar muhteşem, stat muhteşem. Nagatomo ile karşılaşacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Dün Nagatomo ile birlikteydik. Nerede ne yapılır, ne yenir, ne içilir, bununla ilgili konuştuk. Nagatomo'yu ve takımını yenip gücümüzü göstereceğiz' dedi.

Gazetemiz muhabiri İsmail Er, Burak Yılmaz'ın transfer hikayesini sorduğu başkan Orman, transfer sürecini şu şekilde anlattı:

'Burak Çin'den Türkiye'ye döndükten sonra adı hep Beşiktaş'la geçti. Bu doğal bir süreçti çünkü onun evi burası. Burak'a da karakterine de saygı duyuyorum. Bundan sonra kariyerini Beşiktaş'ta bitirip aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Transfer çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da büyük fedakarlıklar yaparak buraya geldi, Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi.'

'Mirin, Pepe'nin boşluğunu doldurabileceğine inanıyor mu?' sorusuna Orman: "Doldurdu bence zaten'' diye cevapladı.

İlk maçındaki performansı hakkında konuşan Kagawa, 'Beşiktaş'a ilk maçım rüyamda bile göremeyeceğim kadar güzeldi. Önemli olan ilk maçta böyle başlamak değil devamlı olarak bunu göstermek! dedi.

Burak Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak bir oyuncu

Başkan Fikret Orman'ın Burak Yılmaz'a kaptan diye seslenmesinin ardından kendisine 'Burak Yılmaz kaptan olacak mı?' sorusu yöneltildi. Orman o soruya şu şekilde cevap verdi, 'Bilinçli olarak söylemedim. Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Yönetim kurulu buna karar verir. Ben Burak'ın kaptan olmasını çok isterim'

Burak'a tepki işlerini geçelim

Burak Yılmaz'a taraftarların tepkisi sorusu sorulduğunda başkan Fikret Orman, 'Ben cevap vereyim' diyerek araya girdi ve şu açıklamaları yaptı: 'Burak Yılmaz'a tepki işlerini geçelim. Next! O işler geçmişte kaldı. Akhisar maçında tribünde 1500 kişi vardı, maksatlı gelen 30 kişi tepki Burak'a gösterdi, geri kalanlarında böyle bir şey yoktu. Burak transferini seçime malzeme etmek isteyenler oluyor ama artık bu geride kaldı. Antalya maçında inanılmaz destek vardı, o işler geçti.'

Burak Yılmaz ise 'Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymemi uygun gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok yerde oynadım ama hep Beşiktaş maçlarını izledim. Elendiğimiz Lyon maçında sabah Çin'de saat 5'ti.4 büyük takımda da oynadım, büyük başarılar yakaladım ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran en büyük özelliğim, tüm camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde de, aklımda da Beşiktaş'a dönmek vardı' şeklinde konuştu.

Yeni transfer Muhayer Oktay'a hangi pozisyonda oynamayı sevdiği, tercih ettiği yönünde yöneltilen soruya: "Kendimi daha çok 8 ya da 10 numara pozisyonunda görüyorum. Kararı hocamız verecek. Ağabeylerimden çok şey öğreneceğim. Çok iyi çok kaliteli oyuncular..." dedi.

Oynanan oyun hakkında açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz 'Benim oyun tarzımı herkes biliyor. Kanatlardan değil, Oğuzhan, Kagawa ve Ljajic ile ortadan oynanan bir oyun' dedi.

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