Canlı | Vodafone Park'ta Sergen Yalçın'ın imza töreni

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın resmen göreve getirildi. Yalçın'ın imza töreni Vodafone Park'ta 19.03'te başladı.

İmza töreninde ilk sözü alan Beşiktaş Başkanlı Ahmet Nur Çebi, "Bizim en kıymetli varlığımız siz taraftarlarımızsınız. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük değer Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldılar. Kendisinin gösterdiği tavra ve anlayışa çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan 21 bin taraftarıma çok teşekkür ediyorum. İşte büyük Beşiktaş burada! Hocasıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla!" dedi.

AVCI SÖZLERİNE ISLIK

Ahmet Nur Çebi'nin, "Bu sürece kadar görev yapan sayın Abdullah Avcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." sözlerinin ardından ıslık sesleri yükseldi

SERGEN YALÇIN: "HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM"

Sergen Yalçın ise "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

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