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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Canlı | Valladolid - Leganes! Enes Ünal gol attı

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Canlı | Valladolid - Leganes! Enes Ünal gol attı

La Liga'da 19. hafta maçında Valladolid ile Leganes karşı karşıya geliyor. Enes Ünal, maçın 8. dakikasında ağları sarstı. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'da 19. hafta maçında Leganes'i konuk ediyor.

Canlı | Valladolid - Leganes Enes Ünal gol attı

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