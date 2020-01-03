Haber Giriş: 03.01.2020 - 21:22,
Canlı | Valladolid - Leganes! Enes Ünal gol attı
La Liga'da 19. hafta maçında Valladolid ile Leganes karşı karşıya geliyor. Enes Ünal, maçın 8. dakikasında ağları sarstı. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'da 19. hafta maçında Leganes'i konuk ediyor.
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