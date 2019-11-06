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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.11.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Yarın sahaya çıkıp gücümüzü göstermeliyiz

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Ünal Karaman: Yarın sahaya çıkıp gücümüzü göstermeliyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Yarın olabilecek en hazır şekilde sahada olacağız, tabii ki rakibimiz iyi bir rakip, kolay maç olmayacak. Ligde de iyi gidiyorlar, önemli galibiyetler aldılar. Biz yarın hem psikolojik hem de fiziken maça hazırız. Sahaya çıkıp gücümüzü göstermemiz gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü hafta maçında yarın deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencisi Alexander Sörloth mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

"YARIN İŞİMİZİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Krasnodar'a karşı işlerinin zor olduğunu bildiklerini söyleyen Ünal Karaman, "Krasnodar iyi bir takım. Bizi yenerek önemli bir avantaj elde ettiler. Yarınki maç ile bu sezon 18'inci maçımızı oynayacağız. Sakatlarımız var, yorgunluğumuz bulunuyor. Sosa'yı buraya getiremedik, kalan maçlarımızı sadece sonuçsal değil oyuncuları fizyolojik olarak kullanmak adına 19 yaş altında oyuncuları da kadromuza alarak geldik. Bu oyuncuların bizimle beraber uçmaları en büyük dileğimiz. Yarın biz mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz ve sonucu göreceğiz" dedi

"YARIN SAHAYA ÇIKIP GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"
Yarın sahaya çıkıp güçlerini göstermeleri gerektiğini belirten Karaman, "Takımı sadece iki oyuncu üzerinden okumamak gerekiyor. Sosa ve Sturridge elbette bizim için önemli oyuncular ama Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Obi Mikel gibi 7 tane sakatımızı da saydığımızda hepsi bizim için birbirinden değerli. Yarın belki de genç takımdan getirdiğimiz oyuncular da süre alacak ve geleceğin yıldız adayları arasında olduklarını gösterecekler. İnanıyorum ki armalarını layıkıyla temsil edecekler. Bizim iş bitti diyip de beyaz bayrağı, havluyu atma lüksümüz yok. Onlar yenilebilirler ama pes etmeyecekler, yılmayacaklar. Sakat olan oyuncularımız tabii ki bizim için çok önemli oyuncular. Onları uzun süredir kullanamıyoruz. Yarın olabilecek en hazır şekilde sahada olacağız, tabii ki rakibimiz iyi bir rakip, kolay maç olmayacak. Ligde de iyi gidiyorlar, önemli galibiyetler aldılar. Biz yarın hem psikolojik hem de fiziken maça hazırız. Sahaya çıkıp gücümüzü göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANKİ DURUMDAN BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"
Takımın şu anki durumundan memnun olmadığını vurgulayan Ünal Karaman, "Biz geçen sene geldiğimiz andan itibaren birçok zorlukla mücadele ettik. Sayın başkanın, kulüp personelinin emeğini yok sayamayız. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Önemli olan tabii ki sonuç almak. Sonuç alamadığınızda olmuyor. Şu ana kadarki durumdan tabii ki insan olarak üzgünüm. Taraftarlarımızın beklentileri, camianın beklentileri var. Bazen istediğimiz sonuçları alamadık ama iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu şehrin evladı gibi formalarına, armalarına sahip çıkıyorlar. Oyuncularım sahada olamadıklarında üzülüyorlar. Biz de üzülüyoruz ama şu bir gerçek: Oyuncularımız da, biz de yeteneklerimizi sahaya sonuna kadar koyuyoruz. Biz, yavaş yavaş atacağımız adımlarla çok daha iyi olacağız, önemli olan biraz sabırlı olmak" diye konuştu.

SÖRLOTH: YARINKİ HEDEFİMİZ İYİ BİR OYUNLA GALİBİYET ALMAK
Krasnodar'a karşı iyi bir oyunla galip gelmek istediklerini ifade eden Sörloth ise "Krasnador'a karşı ilk maçta iyi oyunumuza rağmen gol atamamıştık, yarınki hedefimiz iyi bir oyunla galibiyet almak. Sakat oyuncularımız var ama kadromuzda genç başarıya aç oyuncularımız da var. Yarın sakat oyuncularımızdan çok sahadaki oyuncuların neler göstereceğine bakmamız gerekiyor. Rakibimiz hakkında ilk öğrendiğimiz şey fizikli bir takım ve defansı iyi yapıyorlar. Orta sahada toplar kaybediyorlar. Bu kayıplarda geçiş hucumlarını iyi yaparsak gol bulabiliriz. Bunları ilk maçın kasetini izlediğimizde gördük" şeklinde konuştu.

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