CANLI Ümraniyespor - Trabzonspor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, 35'te Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
Ümraniyespor'un ilk 11'i: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey.
Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.
Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir'den İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.
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