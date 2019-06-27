CANLI | Türkiye - İtalya
Avrupa Şampiyonası Bayanlar C Grubu maçında A Milli Kadın Takımımız İtalya ile karşılaşıyor! A Milli Kadın Takımımızn karşılaşmasını canlı olarak Spor Arena'dan takip edebilirsiniz.
27 Haziran - 7 Temmuz 2019 tarihlerinde Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, ilk maçında İtalya ile karşılaşıyor.
C Grubu’nda yer alan millilerimiz, İtalya’nın yanı sıra Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.
16 takımın mücadele ettiği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için eleme maçı oynayacak.
Karşılaşmayı takip etmek için görsele tıklayınız.
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