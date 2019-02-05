CANLI Trabzonspor - Ümraniyespor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor, yarı final biletini almak için mücadelede ediyor.
Trabzonspor'un 11'i: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme
Ümraniyespor'un 11'i: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u sahasında konuk ediyor. Her iki takımda ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşma A2 TV ekranlarından canlı yayımlanıyor.
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