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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

CANLI | Trabzonspor – Kasımpaşa

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CANLI | Trabzonspor – Kasımpaşa

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor...

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Kasımpaşa'nın 11'i: Fatih Doğucan, Fernandes, Brecka, Özgür, Aytaç, Tarkan, Hajradinovic, İlhan, Thiam, Koita

CANLI | Trabzonspor – Kasımpaşa

Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele Bein Sports 2’den canlı olarak ekranlara geliyor.


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