MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Trabzonspor Denizlispor
GeriSpor Canlı | Trabzonspor Denizlispor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 16.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Canlı | Trabzonspor Denizlispor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Trabzonspor Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

Canlı | Trabzonspor Denizlispor

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

"Trabzonspor-Denizlispor" maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren, Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayabilirsin.

Aşağıdaki görsele tıklaman yeterli olacak...

Canlı | Trabzonspor Denizlispor

Canlı Bahis için anahtar istatistikler şu şekilde...

- Trabzonspor’un geçtiğimiz aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlanmıştı.

- Denizlispor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Trabzonspor’un ligdeki son 4 maçında ilk yarı gol oldu.

- Denizlispor’un son 7 maçı karşılıklı golle tamamlandı.

 

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Canlı | Trabzonspor Denizlispor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle