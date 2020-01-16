Canlı | Trabzonspor Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Mikel, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega
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Canlı Bahis için anahtar istatistikler şu şekilde...
- Trabzonspor’un geçtiğimiz aralık ayında çıktığı 8 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlanmıştı.
- Denizlispor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.
- Trabzonspor’un ligdeki son 4 maçında ilk yarı gol oldu.
- Denizlispor’un son 7 maçı karşılıklı golle tamamlandı.
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