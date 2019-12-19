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Canlı | Trabzonspor-Altay
Trabzonspor ile Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Kupa mesaisini Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan Serkan Hüseyin Fernandes Abdurrahim Doğan Abdulkadir Parmak Yusuf Sturridge Avdijaj Ekuban
Altay'ın 11'i: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin
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