CANLI | Trabzonspor Alanyaspor
Liderlik yarışında çok önemli bir konumda yer alan Trabzonspor ve Alanyaspor, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor... Zorlu karşılaşmayı anbean Spor Arena'nın 3 boyutlu servisinden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor ve Alanyaspor'un zirve adına oynadığı kritik karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetiyor...
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Trabzonspor'da Sosa ve Obi Mikel, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlayacak. 10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
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