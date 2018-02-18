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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerCANLI | Trabzonspor 0-1 Başakşehir
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Spor Arena
18.02.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

CANLI | Trabzonspor 0-1 Başakşehir

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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada tempo yüksek. Başakşehir karşılaşmanın 15. dakikasında yakaladığı pozisyonda Attamah ile faydalanamadı. Başakşehir'de 18. dakikada Arda Turan topu ağlara gönderdi ama öncesinde faul olduğunu belirten hakem Bülent Yıldırım golü iptal etti. Dakikalar 30'u gösterdiğinde konuk ekip Visca ile gole yaklaştı. Başarılı oyuncunun şutunu kaleci Onur çıkardı. 35. dakikada Adebayor attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 44. dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Burak Yılmaz net fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Başakşehir 50. dakikada üs üste iki tehlikeli atak yakaladı. Bu pozisyonlarda kaleci Onur gole izin vermedi. 53. dakikadan yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi ancak Bülent Yıldırım devam kararı verdi. 80. dakikada Trabzonspor Burak Yılmaz ile skoru 1-1'e getirme şansını yakaladı. Burak Yılmaz ceza sahası içinde topu kontrol edemedi. Bu pozisyondan sonrası yine Burak Yılmaz ile Bordo - Mavili ekip gole yaklaştı. Ancak kaleci Volkan Babacan bu pozisyonda başarılı olan isim oldu.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Başakşehir'i kendi sahasında konuk edecek ediyor. 

MAÇTAKİ 11'LER

Trabzonspor: Onur, Tomas, Durica, Pereira, K.Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Arda, Adebayor

 

CANLI | Trabzonspor 0-1 Başakşehir

Karşılaşmadan notlar 

ÇALIMBAY’DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir karşısında kadroda önemli değişiklikler yaptı. Deneyimli teknik adam, ligin 21’inci haftasındaki Gençlerbirliği maçının 11’inden farklı olarak 5 değişikliğe giderken, savunmada Uğur’un yerine Durica’ya, Novak’ın yerine Pereira’ya, orta sahada Kucka’nın yerine Onazi’ye, hücum hattında ise Bero’nun yerine Yusuf’a, Rodallega’nın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Burak’a forma şansı verdi.

BURAK İKİ MAÇ SONRA
Trabzonspor’un ligde oynadığı Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuştu. Hollanda’da tedavisini tamamlayan ve 2 hafta sonra takıma geri dönen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

AVCI’DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak Trabzonspor karşısında 3 değişikliğe gitti. Turuncu-lacivertlilerde İrfan Can’ın yerine sakatlığı geçen Mossoro, Chedjou’nun yerine hastalığı geçen Epureanu, Mahmut’un yerine ise kart cezası sona eren Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonspor’da taraftarlar Medipol Başakşehir maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görülürken, bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar ise maç öncesi futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler.

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