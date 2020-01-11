Canlı | Tottenham - Liverpool
Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Liverpool'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Tottenham XI: Gazzaniga, Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura, Son.
Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane, Firmino
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İşinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...
- Aralarındaki son 14 lig maçında Tottenham sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrılabildi.
- Tottenham, bu sezon Harry Kane olmadan çıktığı 4 maçı da kazanamadı.
- Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, son 9 lig maçında 11 gole katkı yaptı. (6 gol - 5 asist)
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...
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