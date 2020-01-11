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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Canlı | Tottenham - Liverpool

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Canlı | Tottenham - Liverpool

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Liverpool'u ağırlıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Tottenham XI: Gazzaniga, Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura, Son.

Liverpool XI: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

Canlı | Tottenham - Liverpool

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İşinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- Aralarındaki son 14 lig maçında Tottenham sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrılabildi.

- Tottenham, bu sezon Harry Kane olmadan çıktığı 4 maçı da kazanamadı.

- Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, son 9 lig maçında 11 gole katkı yaptı. (6 gol - 5 asist)

Canlı | Tottenham - Liverpool

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