CANLI | Sivasspor - Malatyaspor
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
6 haftadır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında galibiyet serisine başlamak istiyor. Geçtiğimiz hafta Bursaspor'a deplasmanda mağlup olan Yiğidolar taraftarlarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor...
Karşılaşmanın 11'leri şu şekilde:
Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Fatih Aksoy, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Özer, Douglas, Emre Kılınç, Diabate
Yeni Malatyaspor'un 11'i: Farnolle, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu
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