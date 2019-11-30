CANLI | Sivasspor - Kasımpaşa
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde lider Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde lider Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Alpaslan Dedeş üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.
Saat 15.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER:
Sivasspor XI: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.
Kasımpaşa XI: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku, Khalili, Aytaç, Quaresma, Mustafa, Koita.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Mert'in kafayla indirdiği topu alan Hakan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Emre’nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare’ye gönderdi. Yatabare'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
34. dakikada Mert’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
(İkinci yarı oynanıyor...)
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