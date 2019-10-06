Sivasspor - Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'de pazar günün ilk maçı, Sivasspor'un konuğu Ankaragücü. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor... Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
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İŞTE İLK 11'LER...
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Mert Hakan, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, HAsan, Faty, İlhan, Orgill.
Sivasspor, Ankaragücü maçına böyle hazırlandı...
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